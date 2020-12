Commotie rond levende schapen in kerststal Halle: "Maar ze worden goed verzorgd"

Toch vinden sommige mensen dat de drie schapen niet genoeg plaats hebben in de kerststal. Maar daar is Pieters het niet mee eens. "Er zitten drie lammetjes, die zijn nog niet volwassen. Dat zijn jaarlingetjes die in maart geboren zijn. Ze hebben vijf vierkante meter, en dat is ruim voldoende. Sowieso zitten ze graag binnen als het zoals vandaag miezert of licht regent. Ooit vroeg iemand me of ik de schapen niet elke dag uitlaat, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik snap dat dierenliefhebbers zich zorgen maken, maar dat is in dit geval echt niet nodig."