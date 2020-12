Corona-app "Coronalert" slaat nog niet aan: amper 4 procent van besmette mensen maakte er gebruik van

Het lage cijfer heeft deels te maken met de problemen waarmee Coronalert in het begin te kampen had. Na de lancering konden de meeste Android-gebruikers de app downloaden en gebruiken, maar dat was niet het geval bij mensen met een iPhone 6. Dat (populaire) toestel, had een verouderd besturingssysteem en is was niet compatibel met Coronalert. Dat probleem is ondertussen wel opgelost.