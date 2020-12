Rune (8) en zijn opa joggen samen in openlucht: "Zo kan ik hem toch nog zien ondanks corona" 

Ook voor kinderen is 2020 al een uitzonderlijk jaar geweest, waarin ze hun vrienden en grootouders niet veel hebben kunnen zien. Voor De Warmste Week vroeg kinderzender Ketnet daarom wie kinderen graag willen bedanken. "In onze Ketnet-brandweercentrale stroomden massaal reacties binnen van Ketnetters die hun oma en opa in de bloemetjes willen zetten. Voor de coronacrisis zagen kinderen hun grootouders wekelijks of dagelijks, dus ze missen hen nu heel erg", vertelt Ketnetwrapper Thomas.