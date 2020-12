Dodelijk ongeluk met bestelwagen op E314: chauffeur komt om het leven

Een chauffeur botste met zijn bestelwagen met Roemeense nummerplaat tegen een vrachtwagen. Het slachtoffer raakte gekneld in zijn voertuig. Gerry Peeters van de Limburgse wegpolitie: “Onze ploeg was onmiddellijk na het ongeluk ter plaatse gekomen omdat ze in de buurt waren. Hulp kon niet meer baten, we hebben de brandweer moeten bellen om het slachtoffer uit het wrak te halen.”

De rechterrijstrook is een tijdje afgesloten geweest voor het verkeer waardoor er een file ontstaan is. In die file is er nog een kleiner ongeluk gebeurd. “Dat was een typische kopstaartaanrijding”, vertelt Gerry Peeters van de wegpolitie. “Maar dat was zonder al te veel erg.”