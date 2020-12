Dubbelganger van Lucky Luke kondigt nieuwe tentoonstelling in Kortrijk aan

De persconferentie over de nieuwe tentoonstelling ‘Lucky Luke in het Diepe Zuiden’ begon een kwartiertje later dan verwacht, omdat de eregast, Rutger Gret, wat later was. Rutger (41) is een Nederlander die als de "Dutch Luky Luke" door het leven gaat. Hij lijkt ook echt als twee druppels water op de stripheld die 75 jaar geleden werd geboren uit de pen van Maurice ‘Morris’ De Bevere uit Kortrijk. “Ik weet het, niet direct de gewoonte van Lucky Luke om laat te komen", zegt de Rotterdammer, "maar ik stond in de file."