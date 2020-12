Terrorist krijgt levenslang voor mislukte aanslag op synagoge en schietpartij op straat in Duitse stad Halle

Een levenslange gevangenisstraf met een daaropvolgende preventieve hechtenis. Dat is de uitspraak van een Duitse rechter in het proces over de mislukte aanslag op een synagoge in Halle en de daaropvolgende schietpartij op straat. De rechter oordeelde dat de dader schuldig is aan een dubbele moord en een meervoudige poging tot moord. Door de preventieve hechtenis maakt de man geen kans om na 15 jaar vrij te komen.