Eerste 950 Gordelbomen geplant in de Vlaamse Rand

In Sint-Pieters-Leeuw zijn dit weekend de eerste 950 Gordelbomen geplant. In de volgende weken zullen er ook nog struiken, hagen en bomen in Beersel, Halle en Overijse geplant worden. In totaal zullen er verspreid over de verschillende gemeentes 7.500 bomen aangeplant worden. Één voor elke deelnemer die zich in de vorige Gordeleditie opgaf voor de plantactie.