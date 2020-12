2-AAA-001: De eerste Belgische autonummerplaat die met een 2 begint, is geperst

Vandaag is de eerste Belgische autonummerplaat geperst die begint met het cijfer 2. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) was daarvoor afgezakt naar Sint-Agatha-Berchem bij Brussel. Daar worden onder andere de officiële Belgische nummerplaten geperst. Onder andere, want OTM-Zenith perst nummerplaten aan een tempo van 1.300 stuks per uur.