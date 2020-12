Staatssecretaris Eva De Bleeker na Twitter-rel over vaccinprijzen: "Nog niets gehoord van farmabedrijven"

Het bericht werd kort daarna van haar Twitter-profiel, maar het kwaad was intussen al geschied. Op die manier heeft ons land gezondigd tegen de afspraken om de prijzen van de verschillende vaccins niet openbaar te maken. De Bleeker verdedigde zich meteen in het parlement door te stellen dat de levering van de vaccins aan ons land niet in het gedrang komt. Sommige experts zijn van mening dat de farmabedrijven in theorie ons land nu wel voor de rechter kunnen dagen. "Ik heb tot nu toe nog geen vragen of opmerkingen gekregen van de farmabedrijven", zegt De Bleeker. "Zoiets gebeurt soms in de politiek. Dat is even lastig, maar ik krijg de steun van mijn partij en van de regering. Voor mij is het gepasseerd en ik kijk nu naar de toekomst."