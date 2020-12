Vrachtwagens zonder bestuurder naar Verenigd Koninkrijk sturen? "Het kan in Zeebrugge, maar alle boten zijn volgeboekt"

Door de problemen aan de grens én de brexitdrukte staan er veel containers voor een lange tijd stil in de haven van Zeebrugge. De scheepvaartpolitie controleert daarom extra of er geen transmigranten in zitten. De fauw: "Trailers die enkele dagen blijven staan, moeten gecontroleerd worden, zeker de koelwagens. Want de dekzeilwagens, daar kan men met een speurhond ontdekken of er mensen aanwezig zijn. Maar in een koelwagen is dat onmogelijk. Het is dus noodzakelijk dat die containers geopend worden door de medewerkers van de douane om te kijken of er toch niemand aanwezig is."