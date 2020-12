Herentalse schepen en voormalig gedeputeerde van de provincie Peter Bellens plots overleden

Burgemeester en partijgenoot Mien Van Olmen noemt Bellens in een persbericht een man was het hart op de juiste plaats. "Zijn inzet voor de zwakkere medemens is ongekend. Peter streefde er naar om van Herentals een warme zorgstad te maken en van de Kempen een warme regio. Hij was bezorgd om de belangen van onze stad en streek. Peter zal gekend blijven als man met een toekomstgerichte visie en voor de warme stempel die hij drukte op het sociaal beleid voor ouderen, gezinnen met kinderen, kansarmen, nieuwkomers, personen met dementie, … Hij streefde naar een goede zorg die voor iedereen betaalbaar en vlot toegankelijk is, in een stad waar iedereen het voor elkaar opneemt. Een creatieve stad die samenhorig is, met een bruisend verenigingsleven. Dat was Peter ten volle uit. Herentals zal Peter missen. Het stadsbestuur zal Peter missen als een bekwame en gedreven collega", zo staat nog te lezen.



In de Lakenhal ligt er een rouwregister. De verlichting wordt er versoberd. Het rouwregister wordt nadien aan de familie bezorgd. Het bijzonder comité waarvan Peter Bellens voorzitter was, zal vanavond, na overleg met de familie, zoals gepland samenkomen. "Bij een uitstel van deze vergadering zouden kwetsbare mensen in moeilijkheden kunnen komen. Dat zou Peter niet gewild hebben."