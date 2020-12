Herstelling van Osselveldstraat sleept al bijna 3 jaar aan door rechtszaak: “Het gerecht is traag en daar dragen wij de gevolgen van”

De chauffeur die in 2018 twee diepe bandensporen van 150 meter lang veroorzaakte in de onafgewerkte betonnen Osselveldstraat gaat in hoger beroep bij de politierechtbank van Vilvoorde. Hij wil namelijk de kosten, die zeker 50.000 euro zouden bedragen, niet betalen. “Door die betwisting moeten we, net zoals iedereen afwachten”, zegt burgemeester van Merchtem Maarten Mast (LIJST1785). “Het duurt nu al bijna drie jaar en dat is eigenlijk echt schandalig, maar dat is het gerecht. Dat loopt traag en wij dragen daar de gevolgen van.”