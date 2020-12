Gevel van AZ Groeninge versierd met warme kerstboodschappen op de langste nacht van 't jaar

Het is vannacht de langste nacht van het jaar: de zon is heel vroeg onder gegaan en zal pas laat weer opkomen. "Om een beetje licht in het duisternis te brengen, projecteren we verschillende boodschappen op de gevel. We willen de bezoekers en ons personeel een beetje hoop en een beetje warmte schenken", vertelt Inge Buyse, CEO van het ziekenhuis.

De boodschappen werden gekozen door het personeel. "Er zitten een aantal grappige boodschappen tussen. "Lieve God, kunt u 2020 opnieuw installeren? Er zit een virus in", bijvoorbeeld. Maar er zijn vooral veel warme boodschappen", vertelt woordvoerder Stefaan Lammertyn.