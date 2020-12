Wolven Noëlla en August hadden niet 4, maar 5 welpen, blijkt uit nieuwe beelden

Voor de wolvenliefhebbers is er nog meer goed nieuws, want de volwassen wolf die begin december is aangereden in Oudsbergen zou nog in leven zijn. Jeroen Denaeghel: “We hebben een hinkende wolf in beeld gekregen die met 99% zekerheid de wolf is die begin december is aangereden. Het dier verdween toen strompelend in een bosje waar een drone nog heeft gezocht. De wolf lijkt op de beelden hersteld te zijn, hoewel het dier nog wat hinkt. Het ziet ernaar uit dat hij de klap zal overleven.”