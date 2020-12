Vlamingen zitten onverwacht vast in Verenigd Koninkrijk: "De sfeer is hier momenteel heel bedrukt" 

Gewoonlijk komt Lina met haar man en kinderen elke vakantie op bezoek bij de familie in Oost-Vlaanderen. “Met Kerstmis waren we nu niet van plan om te komen, want je mag toch niet samen komen en je moet in quarantaine,” maar het is wel extra lastig. “Ik heb kinderen, de ouders en de schoonouders zien af. Het is een aanpassing.” In augustus was het gezin van plan om drie weken op vakantie te komen, maar dat bezoek viel deels in het water. “We zijn 1 week gebleven omdat er plots quarantaineregels werden ingevoerd.”