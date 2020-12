Marnick Croes uit Blankenberge tovert zijn huis om tot ijsgrot

Marnick Croes is de zaakvoerder van het Serpentarium in Blankenberge. Door corona is het Serpentarium dicht en is Marnick technisch werkloos. Maar dat betekent niet dat hij niks om handen heeft. Integendeel. Hij maakte van een nood een deugd. "Jarenlang al steek ik tijdens de kerstperiode veel tijd en moeite in de versiering van mijn huis. Het was al langer mijn droom om het ooit te versieren als een ijsgrot. Ik had daar de voorbije jaren al allerlei spullen voor gekocht. Maar het was er nog nooit van gekomen om mijn plan echt uit te voeren. Door corona had ik plots veel meer tijd. Het was het ideale moment om mijn droom waar te maken."

