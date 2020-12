Opmerkelijk kerstgeschenk uit Nevele: geef eens een "meet & greet" met een kameel cadeau 

Wie dit jaar nog op zoek is naar een origineel kerstcadeau, kan misschien bij Hertenfarm Sergeant in Nevele terecht. Als enige particuliere kamelenkweker in België kweken en verhuren ze de dieren voornamelijk voor evenementen. "Normaal doen we een aantal processies, stoeten en feestjes", vertelt eigenaar Geert Sergeant. "Maar door de coronacrisis is dat natuurlijk niet mogelijk en moesten we even verder denken. Zo kwamen we op het idee om tijdens de kerstvakantie een "meet & greet" te organiseren, op de weide en op veilige afstand."