Proefproject in Mesen en Heuvelland tegen overlast zwaar verkeer aardappelverwerkend bedrijf

In Mesen en Heuvelland start binnen een 3-tal maanden een proefproject om de verkeersopstoppingen aan te pakken in de Komenstraat, de Steenstraat en de Vierkoningenstraat. In die 3 straten, die op elkaar aansluiten, is het vaak zeer druk door vrachtverkeer van en naar het aardappelverwerkend bedrijf Claerebout Potatoes. Zowel de gemeenten, als het Vlaams gewest en het bedrijf zelf zoeken naar een oplossing op langere termijn en beginnen die zoektocht volgend jaar in maart met een proefproject dat een half jaar zal lopen.