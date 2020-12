Nieuwe plannen voor bedrijventerreinen in de buurt van het Albertkanaal

Met het traject wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen "de resterende opportuniteiten van het Economisch Netwerk Albertkanaal in de regio ten volle benutten". Vlaams ministers Jan Jambon, Hilde Crevits, Zuhal Demir en Lydia Peeters slaan daarom de handen in elkaar. Het eerste goedgekeurde deelproject is het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen Lage Keer, Hoge Keer, Terstraten - Oelegem, Jacobsveld en de dienstenzone Antwerpse Poort ter hoogte van de huidige Q8-stations en er aanvullende ruimte voor bedrijvigheid creëren."

We maken werk van kwalitatieve ruimte voor bedrijven, met aandacht voor synergiën met de Antwerpse haven", zegt Crevits. "De ligging aan het Albertkanaal biedt opportuniteiten voor watergebonden bedrijventerreinen." Een tweede deelproject omvat een onderzoek van de mobiliteit in het oostelijke deel van het gebied, met onder meer de doorstroming van de E313/E34, het openbaar vervoer langs de E313, de fietssnelwegen, de verkeerwisselaar E313/E34 in Ranst en de impact op het onderliggend weggennet. "We beogen een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren", stelt Peeters.

Tot slot wordt er begin 2021 ook een planningsproces opgestart om de open ruimte in de regio te versterken. De "Groenpool Antwerpen" moet een belangrijke schakel worden in de groene gordel rond Antwerpen. "Het gebied Wommelgem-Ranst biedt grote kansen om de tewerkstelling in de regio te verbeteren op een ecologisch verantwoorde manier", meent Demir.