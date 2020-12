Nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk: wat weten we erover?

De nieuwe variant wordt teruggevonden in heel het Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland. Er is wel een zeer sterke concentratie in de hoofdstad Londen, het zuidoosten van het land, en het oosten van Engeland. Er zijn ook zeer beperkte gevallen in Denemarken, Australië en Nederland gedetecteerd. In ons land is de variant eind november en begin deze maand 4 keer ontdekt in een steekproef van 2.000 stalen, zegt viroloog Marc Van Ranst.



Het is makkelijk om te spreken over de Britse variant van het coronavirus, maar helemaal correct is dat niet. "Het Verenigd Koninkrijk is gewoon het land waar de meeste van die virusmutaties opgepikt kunnen worden omdat ze er daar heel veel onderzoek naar doen. Er zijn landen die bijna niet of helemaal niet zoeken naar varianten. Die hebben gewoon geen idee", zegt Van Ranst.