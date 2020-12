Zone rond het stadhuis Aarschot is voortaan rookvrij: “Om mensen aan te sporen niet te roken in bijzijn van kinderen”

Maar de zone die nu afgebakend is door borden van de Rookvrije Generatie is nog niet het einde van de initiatieven om minder te roken in het bijzin van kinderen, dat zegt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (SP.A): “We hebben de bedoeling om op lange termijn alle speeltuinen ook rookvrij te maken. We gaan de mensen dus sensibiliseren om niet meer te roken in het bijzijn van kinderen. Als bestuur willen we dan ook het voorbeeld geven en hebben we in eerste instantie buiten het speelplein Bekaf nu ook de zone rond het stadhuis opgenomen. Op termijn zullen er nog gebouwen en speeltuinen zijn die dus rookvrij zullen gemaakt worden.”