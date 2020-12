Overbuur achtervolgt misdadigers na overval op vrouw van 78: "Hun Mercedes was sneller dan mijn bestelwagen"

Toen Neil zag dat het geen zin meer had om de overvallers te achtervolgen, verwittigde hij de politie en belde hij ook de zoon op van de vrouw. "Ik ken die mensen wel wat. Het is aan de zoon van dat echtpaar dat ik mijn loods huur. Ik ging er toen nog vanuit dat het gewoon een inbraak was. Maar toen zei die zoon dus dat zijn moeder waarschijnlijk nog in het huis was", legt hij uit.

"Ik ben meteen naar daar geweest, ben binnengegaan via een schuifraam aan de achterkant van het huis, dat kapotgeslagen was, en heb haar naam geroepen. Uiteindelijk heb ik haar gevonden in de kelder. Ze hadden haar daar opgesloten. Mijn hart brak toen ik haar zo zag, het zal maar je moeder zijn of je oma die zoiets overkomt. Net op dat moment kwam ook de politie aan."