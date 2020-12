Bus- en tramverkeer verstoord door staking bij De Lijn: "Hinder momenteel het ergste in Antwerpen"

De hinder is op dit moment het ergste in Antwerpen. Daar rijdt maar 1 op 4 van de voertuigen uit. "De storing is in de stad Antwerpen het grootste", klinkt het bij Van der Sype. "We merken dat er bij de streekbussen (buiten de steden, red.) ook hinder is, maar daar rijden meer bussen uit dan in de stad."

In de andere Vlaamse provincies is de helft van de voertuigen uitgereden. Ook daar is er meer hinder in de steden dan in de rest van de regio. De Lijn adviseert reizigers om voor vertrek de informatie op de website en in de app van De Lijn te checken.