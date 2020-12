Russische geheime agent bekent per vergissing moordpoging op oppositieleider Aleksej Navalny

De agent geeft in het gesprek een evaluatie van het optreden van de collega's die de moordpoging uitvoerden en noemt hen en hun oversten ook bij naam. Het is mislukt omdat het moeilijk is om het gif in precieze doses toe te dienen, maar vooral ook omdat Navalny zo snel ziek werd dat het vliegtuig in Omsk moest landen. Als het langer had kunnen vliegen, was het wellicht wel gelukt, aldus Koedrijavtsev.

Hoe dan ook toont het telefoongesprek niet enkel de details aan van hoe de FSB te werk gaat dergelijke moordpogingen, het is ook een erg explosieve blunder dat niet enkel de moordpoging mislukt, maar dat de details ervan zo gemakkelijk worden prijsgegeven. Overigens is het niet de eerste keer dat er zo geblunderd wordt. Enkele jaren geleden mislukte ook al een poging om de overgelopen Russische spion Sergej Skripal in Engeland te vermoorden. Daarbij is wel een Britse politieagent gedood. Ook toen werd novitsjok gebruikt.

Rusland ontkent nog altijd betrokkenheid bij de moord. Enkele dagen geleden deed president Vladimir Poetin de aantijgingen van Bellingcat af als het "legitimeren van informatie van Amerikaanse geheime diensten".