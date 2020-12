"Insider threats" zijn geen ver-van-ons-bedshow, ze zijn een dreiging voor veel bedrijven

Wel is dit een oproep om meer bewustzijn te creëren rond de problematiek door het bestaan van interne dreigingen onder ogen te zien en niet af te doen als een ver-van-ons-bedshow die enkel in fictie voorkomt. Zowel werknemers als werkgevers hebben een prominente rol in de bescherming van hun organisatie tegen interne dreigingen. Terwijl de werknemers kunnen optreden als eerste verdedigingslinie door waarschuwingssignalen op te merken en intern te rapporteren, zijn werkgevers verantwoordelijk voor een vertrouwelijke behandeling van en een proportionele reactie op deze waarschuwingssignalen.

Laat me duidelijk stellen dat dit geen betoog is om bedrijven aan te sporen als "big brother" op te treden en hun werknemers argwanend te behandelen. Vertrouwen ligt aan de basis van een gezonde en succesvolle werkgever-werknemer relatie, en het overgrote deel van werknemers is te vertrouwen.

Ook de aanwezigheid van een meldingspunt ("klikplatform") waar havenarbeiders en bedrijven verdachte incidenten en situaties anoniem kunnen melden is voordelig. Een van de grootste uitdagingen in de strijd tegen interne dreigingen is namelijk om de drempel die werknemers ervan weerhoudt waarschuwingssignalen te melden te verlagen zonder een verklikkerscultuur te creëren.

Een financiële drijfveer is dan ook vaak één van de voornaamste redenen die aan de basis ligt van interne dreigingen. Zeker in tijden waar corona werknemers in technische werkloosheid duwt en daardoor bij sommige gezinnen het water aan de lippen komt, kan de verleiding om het boekje te buiten te gaan groot worden.

Denk bijvoorbeeld aan de mensensmokkelaars die verantwoordelijk waren voor de 39 doden die in oktober 2019 gevonden werden in een koelwagen in het Verenigd Koninkrijk. In de nasleep van dit betreurenswaardige drama bleek dat de chauffeur van de vrachtwagen doelbewust meegewerkt had aan de mensensmokkel.

