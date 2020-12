Slager uit Westkapelle moet net op drukste moment van het jaar zaak sluiten door corona

Slagerij Fernand, genoemd naar de vader van Jurgen die de zaak begon, bestaat al bijna 50 jaar. Het is een goed draaiende zaak en met kerst en nieuwjaar is het vaak aanschuiven om bestellingen op te pikken. Ook dit jaar zag het er goed uit. Tot Jurgen en één van zijn medewerkers besmet bleken met corona.

"Enkele andere medewerkers die negatief testten hebben de slagerij nog een halve dag open gehouden", zegt Jurgen, "maar dan hebben we beslist om te sluiten. Leuk is anders. We stonden net voor de drukste periode van het jaar. Mijn vrouw heeft 2 dagen nodig gehad om alle klanten die besteld hadden te contacteren. Ook via sociale media hebben we geprobeerd om de mensen te verwittigen."