Slagerij uit Roeselare verwacht 2.000 klanten met eindejaar: "Evenementenbureau ingehuurd zodat alles veilig verloopt"

Zowel op kerst als op Nieuwjaar verwachten ze dit jaar zo'n 2.000 klanten bij slagerij Dugardeyn in Roeselare. Zelfs in normale omstandigheden is dat een hele onderneming, laat staan in tijden van corona. De slager huurde daarom een evenementenbureau in.

Slagersvrouw Ann Pollentier: "Het was mijn man die op het idee kwam. De mensen uit de evenementensector hebben nu weinig om handen en hebben de ervaring om grote groepen op een vriendelijke manier te ontvangen en te stroomlijnen. Voor ons is het een grote zorg minder. Wij kunnen ons nu volop concentreren op ons werk, de bestellingen."