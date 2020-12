Smartphones dertigtal journalisten van Al Jazeera gehackt door Israëlisch bedrijf in opdracht van Saudi's en de Emiraten

Concreet breekt Pegasus dus zo in in de gegevens op de smartphone en worden die doorgestuurd naar servers die gelinkt zijn aan NSO Group, een technologiebedrijf in Israël. Die zou de informatie dan doorsturen naar de klanten, in dit geval Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die sinds 2017 een totale diplomatieke en economische breuk hebben met Qatar, het emiraat waar Al Jazeera gevestigd is.