Standbeeld van zuidelijke generaal Robert Lee uit de Burgeroorlog verdwijnt uit het Amerikaanse Congres

Het standbeeld zal nu worden overgebracht naar een museum in Richmond, de hoofdstad van de staat Virginia, van waar Lee afkomstig is. Hij zal in het Congres worden vervangen door een beeld van Barbara Johns, een bekende zwarte burgerrechtenactiviste.

De zet is symbolisch. Generaal Lee was de opperbevelhebber van de troepen van de zuidelijke Confederatie van staten die tijdens de Burgeroorlog (1861-1865) vochten voor het behoud van de slavernij. Lee was een uitstekend generaal en boekte veel succes, maar uiteindelijk verloor het zuiden toch de oorlog.

Er staan overigens nog wel meer standbeelden van zuidelijke generaals en politici in het Congres. Onder hen ook Jefferson Davis, de president van de Confederatie en -ironisch genoeg- een ver familielid van voormalig president Barack Obama.