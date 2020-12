Start als eerste een bakkerij of slagerij in deelgemeente van Poperinge en ontvang flinke subsidie

Sommige deelgemeentes van Poperinge zitten zonder bakkerij, superette of slagerij. "Die dagelijkse voorzieningen zijn nochtans heel belangrijk voor onze inwoners", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Door starters een financieel duwtje in de rug te geven, hopen we hen over de streep te trekken."

Wie als eerste een slagerij, bakkerij of superette opent in een deelgemeente waar er nog geen is, krijgt een subsidie tot 30 procent van de totale kosten van de werkzaamheden, met een maximum van 20.000 euro. Dat maximumbedrag is bestemd voor handelsruimten van meer dan 200 vierkante meter.