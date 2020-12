Terreinverzorgers van OHL zijn beste van het land

“We zijn hier als club heel blij mee”, zegt woordvoerder van OHL Roel Van Olmen. “Het toont dat de energie die de mannen in hun veld steken, toch wel loont. Het is fijn dat die appreciatie er dan is. We krijgen een mooie trofee van de Pro League voor het beste terrein in 1A en 1B. En naast de erkenning krijgen de terreinverzorgers ook een trip naar Real Madrid, om daar in de leer te gaan bij de Groundsmen van Madrid. En die behoren toch tot de top van de wereld.”