Steeds meer Fransen (maar ook Belgen) aangewezen op voedselhulp: "Voedselbank is kanarie in steenkoolmijn"

In Frankrijk is het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank sinds de coronacrisis met ongeveer 30 procent gestegen. Opvallend is dat veel jongeren, ook studenten, nu zijn aangewezen op extra hulp. "We zijn er ook zeker van dat dit niet zomaar voorbij zal gaan", zeggen ze bij de liefdadigheidsorganisatie Les Restaurants du Coeur. Ook in ons land stijgt het aantal mensen dat een beroep doet op voedselpakketten. "Een signaal dat er wel degelijk een fundamenteel probleem is in de werking van onze verzorgingsstaat", zegt armoede-expert Bea Cantillon.