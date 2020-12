Uitbaters vernielde zaak Hasselt: "We beseffen nu waaraan we ontsnapt zijn"

De uitbaters hebben de nacht thuis doorgebracht in hun woning in Beringen. Door de gasontploffing gisteren in hun zaak in de Minderbroedersstraat in Hasselt, zijn ze helemaal van slag: "We moeten nu afwachten, want het gebouw is niet stabiel. We kunnen dus ook niet binnen aan onze papieren. En of het gebouw nog te redden is, dat valt ook nog te bekijken", zegt Patrick.

"We krijgen heel veel steunreacties, iedereen wil weten wat er gebeurd is en hoe ze kunnen helpen", zegt één van de zussen. "Dat is heel fijn, maar niemand kan iets doen. We hadden gehoopt hier onze carrière te kunnen afsluiten maar dat is ons blijkbaar niet gegund." ,(Lees verder onder de foto)