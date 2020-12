Zele onthult universele kerststal: kerstwensen van alle geloofsgemeenschappen

De nieuwe kerststal op het Fonteinhof voor het gemeentehuis in Zele is er een voor iedereen. Burgemeester Hans Knop betrok alle geloofsgemeenschappen en de vrijzinnigen bij de opening van de moderne versie van Jozef, Maria, de os en de ezel en het kindje Jezus. "We wilden duidelijk het signaal geven dat Kerstmis van ons allemaal is, ongeacht de verschillende geloofsovertuigingen", zegt Knop.