Vaccinoloog Pierre Van Damme: "Met Kerstmis eten we samen met onze zonen via Skype"

Bij heel veel mensen wordt het geen kerstfeest zoals andere jaren. "Dat zal ook bij ons zo zijn", vertelt vaccinoloog Pierre Van Damme in Start je dag bij Radio 2 Antwerpen. "Wij hebben de gewoonte om Kerstmis met de kinderen en mijn schoonmoeder te vieren. Dit jaar zal het thuis met mijn vrouw en dochter zijn. We zetten wel de computer aan zodat we ook met onze zonen kunnen vieren en eten. Eén zoon verblijft ook voor zijn werk in Spanje. Het is anders en we gaan het nooit vergeten. Het zal een heel aparte sfeer zijn maar het gaat zeker lukken."

Dit jaar wordt er niet gekookt. Net zoals bij veel mensen, wordt het een afhaalmaaltijd. "We hebben zo hard gewerkt dit jaar dat we niet zelf in de keuken willen staan. Het wordt Italiaans eten en zo steunen we ook de horeca. Ik begin al te watertanden."