Verenigd Koninkrijk bijna volledig afgesneden van de buitenwereld wegens gemuteerd coronavirus

De Britse regering houdt vandaag crisisoverleg. Deze voormiddag is er ook Europees spoedoverleg over een gezamenlijke aanpak van de nieuwe variant van het coronavirus die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Het is een overleg van experten die de situatie zullen evalueren en bekijken wat de beste aanpak is, alvorens de politiek verdere beslissingen neemt.