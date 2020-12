Vlaams acteur Jacky Morel (88) -bekend van "De collega's- overleden

Vlaams acteur Jacky Morel Morel begon zijn theaterloopbaan in de Beursschouwburg en de KVS. Maar het grootste deel van zijn carrière, meer dan 30 jaar, was hij verbonden aan het toenmalige dramatisch gezelschap van de BRT. Vanaf 1959 verscheen hij in verschillende tv-films en -series, waarbij hij vooral bekend werd voor zijn legendarische rol als ietwat slome Brusselse gangwachter Hilaire Baconfoy in "De collega's".

De tv-reeks, over het reilen en zeilen in een overheidsadministratie, liep drie seizoenen lang op de toenmalige BRT, van 9 september 1978 tot 21 februari 1981. Ook Nora Tilley, Tuur De Weert en Jaak Van Assche speelden daarin mee.