Vlaamse regering wil volgend jaar dossier kolenhaven Lummen weer in gang zetten

Destijds werd de steenkool met treinen aangevoerd vanuit de mijn van Zolder en aan de haven overgeladen op schepen. Na de sluiting van de mijnen, hebben zich enkele bedrijven in de buurt gevestigd, maar tot nu toe is nog maar 35 % van de 62 ha gebruikt. Dat komt doordat het bedrijventerrein versnipperd is, uit smalle stroken bestaat en moeilijk bereikbaar is. Daarom wilde de vorige Vlaamse regering het herinrichten tot een bedrijvenzone van een 70-tal ha met ook een ontsluitingsweg.