Aftredend VS-minister van Justitie Barr wijt grote cyberaanval aan Rusland en gaat in tegen zijn president Trump

Opvallend: net zoals zijn collega van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wijt Barr de grote cyberaanval die de voorbije weken is uitgevoerd op Amerikaanse overheidsinstellingen aan Rusland. Zowel Pompeo als Barr gaan zo in tegen president Trump. Die had enkele dagen geleden in een tweet gesteld dat het nog wel meeviel met die cyberaanval en dat "alles zonder controle is". Trump vermeed om de Russen met de vinger te wijzen en tweette dat "China mogelijk verantwoordelijk is", zonder bewijzen te leveren.