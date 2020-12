Waarom spreekt de redactie over “joodse” of “Afrikaanse” feesten?

Media geven wel vaker details die een gebeurtenis een beetje plaatsen. Leeftijden zijn een klassiek voorbeeld. In veel gevallen is het niet echt wezenlijk voor een verhaal of iemand 34 of 44 is, maar het wordt vaak toch gezegd omdat het een beeld geeft. Net zoals het niet altijd wezenlijk is of er nu wijn of bier werd geproefd, maar het helpt om je bij de gebeurtenis iets voor te stellen.

Een etnische of culturele achtergrond is van dezelfde orde. Meer ook niet. Het is een element dat iemand, een familie of gebeurtenis ongeveer plaatst. Het hoeft niet verzwegen te worden, het moet ook niet benadrukt worden. Het is één van de elementen die je een beeld kunnen geven van wat er gebeurd is. Maar precies daarom ben je beter zo concreet mogelijk.