Wagens van wielerploeg Ineos Grenadiers in Deinze beschadigd, daders zijn opgepakt

Het Britse chemiebedrijf Ineos heeft verschillende vestigingen in Belgie, waaronder zes in het Antwerps havengebied. Het bedrijf heeft ook een wielerploeg, Ineos Grenadiers. Daarvan ligt het logistieke centrum in Deinze. Onder meer bekende renners als Chris Froome, Geraint Thomas, Michal Kiatkovski en Egan Bernal rijden voor die ploeg. Vroeger was de ploeg bekend onder de naam Team Sky en Team Ineos.

Zaterdagavond hebben vandalen in Deinze 4 ploegwagens en 2 vrachtwagens beklad met spuitbussen of ingepakt met folie. De politie vond er ook een vlag met bedreigende taal naar Ineos. Op de oprit stond "Ineos will fall" geschreven. Dat is een verwijzing naar een groep milieu-activisten die eerder dit jaar al protesteerde tegen de komst van een nieuwe fabriek van Ineos. Volgens woordvoerster Nathalie Meert van Ineos hadden ze toen een terrein bezet. Ineos gaat de beveiliging nu nog verhogen op haar terreinen.