Warre Borgmans en Janine Bischops springen mee in de bres voor tram 7

Grootouders voor het Klimaat vragen aan de Vlaamse overheid om de investeringen in De Lijn aanzienlijk te verhogen. De Antwerpse vervoerraad moet het ontwerp voor het openbaar vervoerplan opnieuw bekijken. “Net nu klimaatplannen in en rond Antwerpen zo belangrijk zijn, draait men de knop voor het openbaar vervoer terug. Dit staat haaks op de richting die de regio Antwerpen uit moet als ze de vereiste klimaatdoelstellingen wil halen”, zegt woordvoerder Jos Moeskops. “Tram 7 in Mortsel is een symbool, maar ook in bijvoorbeeld Borgerhout, Boechout, Lint en Duffel zitten tram-en busreizigers met de handen in het haar.”