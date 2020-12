Willy Sommers is optimistisch na bewogen jaar: “Een hele rare periode maar je moet positief blijven denken”

2020 begon met een hartoperatie voor Sommers in januari, daarop volgde de uitbraak van het coronavirus en de afzegging van al zijn optredens. In oktober testte zijn gezin ook positief op het coronavirus. “Ik doe normaal toch ongeveer 200 optredens per jaar, die moesten dit jaar allemaal afgezegd worden. En dan moesten we in oktober ook nog eens in quarantaine. Dat was een heel vreemde en moeilijke periode. Wij mochten niet meer buiten dus deden de buren en mijn zus onze boodschappen.”