Woonzorgcentrum in Puurs-Sint-Amands "in poleposition" voor allereerste coronavaccinatie in Vlaanderen

Bij Pfizer in Puurs-Sint-Amands werken meer dan 2.500 mensen. “Dus iedereen in onze gemeente kent wel iemand die er werkt. Daarom is het goed dat het hier gebeurt, het is ook een sterk symbool. Vandaar dat we allemaal opgetogen zijn”, zegt burgemeester Van den Heuvel.

Wie precies de allereerste coronaprik zal krijgen en wanneer dit precies zal gebeuren, is nog niet geweten. De burgemeester is er alvast gerust op dat het goed zal verlopen. “Ons zorgbedrijf is niet zo groot: het heeft in totaal 135 bewoners, verspreid over twee sites. Op de ene site zijn zo’n 90 bewoners, 45 op de andere. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”