Zes oppositiepartijen (links en rechts) bundelen hun krachten tegen de Hongaarse premier Viktor Orban

In Hongarije willen zes verschillende oppositiepartijen in 2022 met een lijst opkomen om de machtige Fidesz-partij van premier Viktor Orban van de macht te verdrijven. Het is wel een vreemde alliantie met liberalen, groenen en extreemrechts. Orban is al tien jaar onafgebroken aan de macht en heeft al drie verkiezingen gewonnen.