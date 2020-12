ZNA-ziekenhuizen kregen dit jaar opvallend veel cadeaus: “Van mondmaskers tot pizza’s en pita’s”

Dit is niet het enige cadeau dat de ZNA-ziekenhuizen mochten ontvangen. Al het hele jaar door zijn er cadeaus gebracht om het zorgpersoneel te bedanken voor de harde inzet tijdens de coronacrisis.

“Tijdens de eerste lockdown kregen we vooral veel beschermingsmateriaal zoals mondmaskers. We kregen ook iPads, zodat patiënten met hun familie thuis konden bellen. Daarnaast gaven mensen ons ook heel wat eten. Rond Pasen kregen we letterlijk honderden kilo’s paaseieren, maar we hebben ook fruitsap en zelfs pizza’s en pita’s gekregen”, lacht Van de Vreken. “Nu zien we dat de cadeaus vooral een ontspannende functie hebben. Zo kregen we al een optreden van het Ballet Vlaanderen en komen Pieter en Tine Embrechts nog langs.”

Het zorgpersoneel is heel erg blij met alles wat ze krijgen, al is er één cadeau dat hen nog meer plezier zou doen. “Het mooiste zou zijn dat iedereen de regels blijft respecteren, zodat we het virus kunnen uitroeien. De vaccins komen eraan, maar we moeten nog even volhouden. Als we dit doen, kunnen onze mensen van een langere pauze genieten en dat hebben ze verdiend.”