Zwangere vrouw met helikopter geëvacueerd uit Kravaalbos in Opwijk

Zaterdagmiddag kwam een zwangere vrouw ten val in het Kravaalbos in Opwijk. Daarbij brak de vrouw haar voet. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, probeerden ze de vrouw met een draagberrie naar de ambulance te brengen. Maar dat lukt moeilijk. "De weg naar de ambulance was zo slecht begaanbaar dat de ambulanciers schrik hadden om met de draagberrie uit te glijden", vertelt Fred Scrayen van de politie van Opwijk.