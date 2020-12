7 motorrijders betrapt op crossen in natuurgebied

Op een zondag in november in Houthalen-Helchteren en op een zaterdag in december in Dilsen-Stokkem werd door Natuurinspectie - samen met boswachters en bijzondere veldwachters - gecontroleerd op wildcrossen, in een gebied waar dat niet mag. De crossers verstoorden er de fauna en flora, en ze zorgden ook voor overlast bij wandelaars. 7 wildcrossers werden geverbaliseerd en 6 motorfietsen werden in beslag genomen. Enkele motorcrossers gedroegen zich agressief en roekeloos tijdens de controle en wilden wegvluchten.