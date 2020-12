Van "revenge shoppen" tot nieuwe "roaring twenties": zo zal corona zich in 2021 (en ook nadien) op de weg laten gelden

Telewerk won in november dus weer aan populariteit maar toch waren de cijfers beduidend lager dan in april. Dat komt vooral omdat bedrijven op de werkvloer nu veel meer mogelijkheden hebben om mensen op een veilige manier te laten werken. Bovendien zijn veel werknemers die sinds maart structureel thuiswerken, al dat telewerk een beetje beu. Soms keren ze bewust terug naar de vloer, gewoon om weer even bij de collega’s te zijn. De toename van de tijdelijke werkloosheid was sinds november ook minder uitgesproken. Die steeg bij bedienden van 5 procent in september tot 6 procent in november.

Een ander verschil met de eerste lockdown is dat niet-essentiële verplaatsingen in het binnenland en buitenlandse reizen toegelaten zijn. Omdat vrijetijdsverplaatsingen zeker één derde uitmaken van al onze dagelijkse bewegingen, is het totale effect op het binnenlands verkeer dus veel beperkter.