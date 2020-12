Internationale actie tegen ouderverstoting: Kerstman protesteert voor het gerechtsgebouw van Ieper

In Ieper was het een actie van 2 mensen. Want naast de kerstman stond een vader die getuigde over de problemen die hij had ondervonden tijdens zijn scheiding. De man hekelde het feit dat het blijkbaar aan hem was om voortdurend tegenbewijzen te leveren tegen de aantijgingen van zijn ex-partner. Zo liet hij een bloedstaal afnemen, om duidelijk te maken dat hij niet verslaafd was aan alcohol en drugs en kon hij ook een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen en nam hij zelf het initiatief om een psychologisch onderzoek te ondergaan waarvan hij de resultaten bekendmaakte. "Het is de omgekeerde wereld", zuchtte de man.